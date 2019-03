Non capita così spesso che due squadre si incontrino a poca distanza dalla loro ultima partita. È il caso però dei Milwaukee Bucks e dei Cleveland Cavaliers, che dopo essersi affrontate nella notte tra mercoledì e giovedì si incroceranno di nuovo domenica in prima serata su Sky Sport, nel tradizionale appuntamento con l’NBA Sundays. La palla a due tra le due rivali della Central Division è prevista per le 21.30 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport NBA (canale 206) con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina, pronti a raccontare il rematch di una gara che pochi giorni fa ha avuto un esito sorprendente. Era ragionevole aspettarsi, infatti, che a vincere fosse la miglior squadra della NBA, i Bucks, che guardano tutti dall’alto in classifica. I tanti infortuni che hanno colpito il roster di coach Mike Budenholzer, però, ha complicato i piani della franchigia del Wisconsin, che è uscita sconfitta dalla gara con gli uomini di coach Larry Drew. Nonostante gli sforzi di Khris Middleton ed Eric Gordon per sopperire alle assenze di Giannis Antetokounmpo, Nikola Mirotic e Malcolm Brogdon, i Bucks si sono dovuti arrendere davanti a Collin Sexton. Il rookie dei Cavs sta finendo la stagione con le note alte: sono sette le sue partite in fila sopra quota 23 punti segnati, una serie di gare che non si vedevano da un rookie da Tim Duncan nel lontano 1998. Un motivo in più per vederlo all’opera domenica sera contro una squadra che di certo vorrà vendicare la sconfitta subita in settimana: appuntamento a domenica sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA, la casa del basket a stelle e strisce.