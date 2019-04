La fine della regular season, il gong di una stagione da 1230 partite, spesso è soltanto l’inizio di una nuova convulsa fase di lavoro per le dirigenze NBA. Il futuro è dietro l’angolo, in un mondo in cui per 365 giorni all’anno si cerca di conquistare un vantaggio competitivo di ogni genere sulle altre 29 franchigie. A Memphis lo sanno bene e dopo il doppio passaggio a vuoto nelle ultime stagioni, le cose da cambiare sono diventate davvero tante. Per questo la proprietà della squadra del Tennessee ha deciso di partire subito in quarta, licenziando J.B. Bickerstaff e assegnando a nuove posizioni - di minore importanza - il GM Chris Wallace e il vice presidente John Hollinger. Una vera e propria rivoluzione, cercando di rilanciare una squadra che negli ultimi due anni sta vivendo una delicata fase di transizione. Nonostante il modesto record da 33 vittorie e 49 sconfitte infatti, questa scelta non può e non deve essere valutata come una questione di risultati. Anche perché il gruppo a disposizione di Bickerstaff è cambiato di continuo a causa di infortuni, trade e scelte di mercato che hanno indebolito un roster che non ha saputo rinnovarsi in modo rapido dopo le stagioni del “Grit & Grind” che hanno garantito alla franchigia di Marc Gasol, Zach Randolph e Mike Conley ben sette partecipazioni consecutive ai playoff. Dopo l’allontanamento di Dave Fizdale, nelle mani di Bickerstaff è finita una patata bollente dalla quale era complicato pretendere di poter ottenere da subito risultati. Un gruppo che ha perso molti tasselli importanti e spesso privato dei suoi due All-Star - Marc Gasol e Mike Conley - a causa dei continui problemi fisici. In meno di due anni il record complessivo dei Grizzlies con Bickerstaff è stato di 48-97: buono per mettere le mani al Draft 2018 su un giocatore interessante come Jaren Jackson Jr. e davvero poco altro. Per ripartire bisognerà trovare ben altre risorse.