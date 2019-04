Il grosso dubbio della vigilia tra Philadelphia e Brooklyn è stato risolto: Joel Embiid ___ ci sarà per la partita inaugurale dei playoff 2019, che cominciano alle 20.30 in esclusiva su Sky Sport. Ed è una differenza che fa tutta la differenza del mondo, perché i 76ers sono una squadra completamente diversa quando c’è o non c’è il centro camerunense. L’All-Star dei padroni di casa è alle prese con un fastidioso infortunio al ginocchio che lo ha già costretto a saltare 14 delle ultime 24 partite di regular season, portandolo ad ammettere in maniera candida di non avere alcuna idea sulla sua disponibilità il giorno prima di gara-1. La squadra di coach Brown ha comunque abbastanza talento per poter sopperire all’assenza di Embiid, potendo contare su un quintetto completato da Ben Simmons, Tobias Harris, Jimmy Butler e J.J. Redick, ma i Brooklyn Nets non hanno nulla da perdere e sono guidati da un giocatore — D’Angelo Russell — che sta vivendo la miglior stagione della carriera. E il fatto che le due squadre si siano divise equamente il bottino in regular season con due vittorie per parte non è un buon segnale per i Sixers, che dovranno trovare protagonisti anche da una panchina decisamente sotto media in stagione. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport NBA — la casa della grande pallacanestro a stelle e strisce — per la “prima” dei playoff NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.