Sapete come si dice di solito, no? Quello che succede in campo rimane in campo. Evidentemente lo stesso vale anche per quanto riguarda ciò che succede a bordo campo, come l’accesa discussione che ha coinvolto Draymond Green e il rapper Drake dopo gara-1, nella quale il secondo aveva definito “spazzatura” il suo amico-rivale. Il famoso tifoso dei Toronto Raptors aveva poi continuato la sua presa in giro nei confronti dei Golden State Warriors anche su Instagram, mettendo ironicamente all’asta un pelucchio di Steph Curry e scrivendo che il suo username è “DraymondNonDovrebbeVestireIl23”. I due però non ci hanno messo troppo a sotterrare l’ascia di guerra, sempre che sia esistita: come riportato da Logan Murdock della NBC Sports Bay Area (la tv che trasmette le partite degli Warriors), Green e Drake hanno cenato assieme al Cactus Club Cafe, una popolare meta a un chilometro circa dalla Scotiabank Arena insieme a un folto gruppo di persone, tra cui anche Alfonzo McKinnie. Il loro incontro però è durato poco, visto che già alle 20 Drake ha lasciato il club da un’uscita secondaria e i due Warriors sono usciti attraversando la folla del resto dei clienti. “Stava solo dicendo un sacco di ston…e facendo trash talking” ha detto Green a Murdock nella giornata di sabato. “Viviamo in un’epoca in cui tutto diventa un problema e una questione gigantesca. Perciò quando qualcuno vede uno parlare animatamente con un altro subito pensa ‘Oddio, si odiano tantissimo’. Ma è la reazione tipica in un mondo che tende a reagire esageratamente per tutto”. Insomma, ci vuole ben altro per scalfire l’amicizia che lega i due ormai da anni: dopo la sconfitta in gara-1, Green ha girato per le strade di Toronto con una felpa della marca di abbigliamento di Drake, testimoniando il tutto sul suo account Instagram. In guerra e nelle Finali NBA tutto è permesso, e le occasioni in cui si parlerà di Drake non sono destinate a finire in fretta.