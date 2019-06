TORONTO — C’è chi li paragona ai Dallas Mavericks del 2011, Kawhi Leonard è Dirk Nowitzki, Kyle Lowry come Jason Kidd, soprattutto Fred VanVleet che assomiglia sempre di più al J.J. Barea decisivo di quella serie. “Team of destiny”, dicono negli Stati Uniti, e i Raptors dei playoff 2019 sembrano potersi appropriare di questo appellativo, dal tiro di Leonard in gara-7 contro Philadelphia alla super rimonta da sotto 0-2 a 4-2 contro i Bucks fino alle prime quattro partite di finale, giocate egregiamente di fronte ai campioni in carica: “Ci si chiede sempre se esista o meno la squadra del destino. Lo sono i Raptors? Molto possibile — dice Flavio Tranquillo — ci sono tanti indizi, a partire da tutto quello che è successo nelle serie, anche contro gli Orlando Magic ma a maggior ragione contro Philadelphia e contro Milwaukee; e poi quello che è successo in questa serie, con giocatori come Lowry che comincia malissimo e poi diventa stradecisivo o Ibaka che comincia invisibile e decide gara-4”. La logica vedrebbe la serie indirizzata in una direzione ben precisa, ma Flavio Tranquillo preferisce mettere l’accento solo sui prossimi 48 minuti, proprio come predicato da tutti gli Warriors: “Gara-5 è una partita di pallacanestro tra una squadra estremamente carica e una che dovrebbe fare uno sforzo sovrumano per cambiare il proprio di destino. Può farlo?”, si chiede. “In assenza di un rientro di Kevin Durant mi viene difficile pensarlo, però stiamo parlando dei Golden State Warriors”. E scommettere contro i vari Curry, Thompson, Iguodala o Green è sempre un rischio, soprattutto se giocano spalle al muro.