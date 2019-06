Le telecamere erano tutte puntate su di lui e lo sono state di continuo nei 12 minuti trascorsi sul parquet da Kevin Durant, titolare in gara-5 e all’esordio in questa finale NBA dopo oltre un mese di assenza a causa dell’infortunio al polpaccio destro subito nel quinto episodio della serie di semifinale contro Houston. La sua partita però è terminata dopo neanche un quarto d’ora dalla palla a due (per la quale è andato a saltare lui contro Marc Gasol in mezzo al campo), a seguito di un avvio promettente che non aveva mostrato apparentemente nessun segno di cedimento. L’illusione d’averlo ritrovato in forma ottimale ha spinto a quel punto anche coach Kerr a non lesinarne l’utilizzo in una partita da vincere a ogni costo: Durant è rimasto sul parquet per 12 dei primi 14 minuti di gioco, prima di crollare letteralmente a terra a causa del riacutizzarsi del dolore al polpaccio. Una scena che gli appassionati non avrebbero mai voluto vedere: dopo un tentativo di incrocio in palleggio sotto le gambe di fronte a Serge Ibaka - un gesto che lo ha portato a mettere la spalla destra (e dunque anche la gamba) a protezione del pallone - l’appoggio del piede a terra è risultato letale, costringendolo a mollare subito la presa sul possesso e zoppicare verso la linea laterale. Dopo la paura dei primi istanti che a saltare fosse stato addirittura il tendine d'Achille, è stato chiaro a tutti che il problema in realtà riguardasse nuovamente il polpaccio. Tanto basta però per scrivere la parole fine sulla sua serie di finale, sulla stagione e forse sulla sua avventura agli Warriors. I compagni gli si sono subito stretti attorni, con Andre Iguodala che lo ha accompagnato nello spogliatoio a spalla, mentre il pubblico di Toronto ha continuato in maniera sportiva a battere le mani e incitare un avversario costretto a chiudere una serie che aveva appena iniziato a giocare. Durant è uscito in stampelle dallo spogliatoio dei bi-campioni in carica e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami che dettaglieranno la situazione, una diagnosi che purtroppo non cambierà la sostanza delle cose.