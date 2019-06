TORONTO — Al solito la prima domanda posta a Steve Kerr è quella che riguarda il bollettino medico della sua squadra, e con il rientro già avvenuto di Thompson e Looney, gli occhi di tutti sono puntati sul recupero di Kevin Durant: “Si è allenato con noi per la prima volta, e farà del lavoro extra con alcuni ragazzi più giovani del nostro roster. Come sempre la decisione è in mano al nostro team medico, ma posso dire che non aveva mai fatto nulla di tutto questo, finora, per cui sono un po’ più ottimista che nei giorni scorsi”. Un’apertura all’ottimismo, uno spiraglio che lascia sperare i tifosi di Golden State che in gara-5 finalmente si possa rivedere al completo la squadra capace di vincere gli ultimi due titoli NBA. Anche le parole di Steph Curry e di Klay Thompson sembrano contemplare come qualcosa più di una semplice speranza il fatto che in campo potranno finalmente ritrovare uno dei loro compagni più importanti: “Mi dispiace per Kevin, davvero — dichiara Thompson — so bene quanto ami la competizione e dover saltare gare come queste è la cosa peggiore. Ovviamente lo aspettiamo a braccia aperte, la sua spinta è stata decisiva per gli ultimi due titoli che abbiamo vinto, sarebbe un’impresa storica se tornasse e ci guidasse al terzo. Vedremo, ovviamente c’è prima da risolvere un infortunio che è stato sicuramente più grave di quello che abbiamo dovuto superare noi [lui e Kevon Looney, entrambi tornati in campo in gara-4, ndr]. So che non vede l’ora di tornare, perché ama essere in campo in sfide come queste”. Un ritorno che ovviamente potrebbe anche generare qualche scompenso, dopo un’assenza di una decina di partite, costringendo la squadra a ritrovare in corsa l’ennesimo assetto interno. “Il mio modo di giocare non cambierebbe un granché — assicura Steph Curry — avrei soltanto un’arma in più a disposizione da sfruttare. Mi viene da dire che il processo di integrarlo nuovamente in squadra dovrebbe essere abbastanza semplice, l’importante è continuare a essere aggressivi e intelligenti nel nostro sforzo, soprattutto difensivamente”. Anche Steve Kerr riconosce come la variabile infortuni abbia avuto il suo peso nel condizionare pesantemente la ricerca di un'identità di squadra da mettere in campo contro i matchup proposti da un avversario nuovo, affrontato solo due volte in tutta la stagione: "Matchup e infortuni hanno fatto sì che sia stato più difficile per noi trovare un pattern fisso, stabile, su cui costruire una nostra identità ma gara-4 in questo senso — con il ritorno di Thompson e Looney — ci ha aiutato a capire dove possiamo andare, chi possiamo essere anche in questa serie. Alla fine non abbiamo vinto la partita, ma l’identità di squadra è stata migliore, le rotazioni sono state più simili al nostro solito, e questo mi fa ben sperare". Il ritorno di Durant potrebbe comportare ulteriori aggiustamenti in corsa, ma si tratterebbe comunque di un ritorno a una identità di squadra sviluppata e costruita negli ultimi tre anni: un rischio che Steve Kerr correrebbe più che volentieri.