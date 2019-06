Da Lowry a Leonard, anche gli avversari rendono omaggio a Durant

Uno dei gesti più belli nei momenti immediatamente successivi all’infortunio di Durant è stato quello compiuto da Kyle Lowry (e con lui anche da Serge Ibaka e Danny Green) che, mentre il n°35 di Golden State usciva dal campo trasportato a braccia dai suoi compagni, si è rivolto al pubblico di Toronto chiedendo a ogni tifoso di rispettare il momento di dolore e sconforto dell’avversario smettendola immediatamente di gioire — come alcuni stavano apertamente facendo — per il vantaggio competitivo che poteva derivarne per gli stessi Raptors. Lowry la spiega così: “In questa lega c’è una certa fratellanza che lega noi giocatori; non volevo assolutamente che nulla di brutto potesse capitare a un giocatore come Kevin Durant, uno come come noi ama alla follia competere e misurarsi contro i suoi avversari”. “Devastante”, il riassunto della situazione in una sola parola per Kawhi Leonard, uno che a sua volta è reduce da una stagione — quella 2017-18 — passata quasi interamente ai box. “So cosa si prova: KD ha lavorato durissimo per tornare a questo livello, tanto da voler essere a tutti i costi in campo in quella che poteva essere la loro ultima partita stagionale. Mi auguro che possa tornare presto e che il suo processo di recupero vada per il meglio”. “Mi è dispiaciuto enormemente per lui”, afferma anche Nick Nurse. “Posso immaginare non fosse al 100% ma ha voluto provarci; purtroppo, facendo uno dei suoi movimenti, si è fatto male di nuovo. Adoro KD, mi piace vederlo giocare, per me è stato quasi scioccante vederlo crollare a terra così, uno shock condiviso anche da alcuni miei giocatori. All’inizio ci è arrivata voce che ci fosse qualcosa di rotto addirittura, al punto che Klay [Thompson] e Steph [Curry] si sono fermati davanti alla nostra panchina per parlare con Kyle [Lowry] e spiegare quello che sapevano”. Che è ancora poco, in attesa della risonanza magnetica attesa per domani, ma le prime voci non lasciano per niente sperare bene: gli Warriors sembrano aspettarsi che i timori di una lesione al tendine d’Achille destro saranno confermati dall’esame clinico. “Vittoria di orgoglio e di voglia della squadra — commenta anche il proprietario di Golden State Joe Lacob — ma mi sento enormemente triste per KD”.