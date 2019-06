OAKLAND — Per l’ennesima volta a Steve Kerr viene chiesto un suo ricordo della Oracle Arena, il campo di casa degli Warriors che apre stanotte le sue porte per l’ultima recita di sempre, prima che la squadra — dalla prossima stagione — attraversi il ponte si trasferisca a San Francisco, per giocare nel nuovissimo Chase Center. “Un posto bellissimo dove giocare, sempre, anche quando gli Warriors non erano certo la squadra da battere della NBA”, dice. “Si poteva sentire un’energia speciale, un’atmosfera particolare, il rumore del pubblico non mancava mai: poi negli ultimi 5 anni il nostro successo in campo si è combinato con tutto questo e ha creato qualcosa di davvero speciale”. Per rintracciare il suo ricordo più caro, l’allenatore infatti va indietro fino “all’inizio di tutto: la vittoria in finale di Western Conference in gara-5 contro Houston nel 2015, che ha voluto dire qualificarci per le prime finali: non avevo mai visto nulla del genere”, ricorda Kerr. Se ne è parlato tanto durante l’anno di questo addio — a Oakland e alla Oracle, un’arena sicuramente superata ma che proprio per questo ha finito per assumere un fascino particolare — e i tributi alla storia degli Warriors dentro queste mura (47 stagioni ricordati nel banner alzato al cielo in occasione dell’ultima gara di regular season — banner che poi seguirà la squadra al Chase Center) non sono mancati. “Un posto speciale — lo chiama Draymond Green — dove ho trascorso sette anni, pieni di grandi momenti e di splendidi ricordi. Parlare della Oracle mi lascia una sensazione dolce-amara perché oggi segna la fine di qualcosa ma penso anche l’inizio di qualcos’altro di altrettanto speciale. Sarebbe speciale per tutti i tifosi che sono sempre stati al nostro fianco lasciarli con un’ultima vittoria che ci manda a Toronto per gara-7”, l’augurio di Green. “Ci aspettiamo che i tifosi siano più rumorosi che mai, che ci trasmettano lo spirito giusto per lottare ed essere competitivi al massimo — afferma anche Klay Thompson — e poi anche per Kevin: voglio che il tifo stanotte sia anche per lui”.