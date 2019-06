OAKLAND — Il timing è curioso, forse qualcosa più di curioso, sospetto. Steve Kerr è atteso in conferenza stampa alla vigilia di gara-5, il suo orario di apparizione previsto le 12.30. Ci arriva stranamente in ritardo, di quasi 10 minuti, attorno alle 12.40. Non aspetta una domanda dei giornalisti ma prende la parola lui per una dichiarazione iniziale: “Non abbiamo nessuna news su Kevin Durant. Sarà nostra premura informarvi appena ci saranno novità”. Sembra che l’allenatore degli Warriors voglia mettere un punto sull’argomento prima che le domande di tv, giornali e siti internet di tutto il mondo si concentrino sul grande assente. In realtà non ci riesce, perché le domande comunque arrivano ed è lui stesso a prestarsi alle risposte. In particolare a una, sulle responsabilità di un infortunio così grave e così importante e sulla tendenza — già prevista dalle parole del gm Bob Myers — a voler puntare l’indice accusatorio verso qualcuno, per trovare il colpevole dell’infortunio al più forte giocatore della lega. “Capisco la logica del mondo in cui viviamo, capisco il gran dibattere che se ne fa, gli indici puntati. Lo capiamo e lo accettiamo, sappiamo che a questo livello è così. Per noi però la cosa principale è la salute di Kevin [Durant]: siamo sempre in contatto con lui, ci sentiamo tutti male per quello che gli è successo”. Non sembrerebbe così, però. Perché praticamente in contemporanea — sfasata davvero di soltanto pochi minuti — arriva la pubblicazione sull’account Instagram del giocatore della foto con messaggio che lo vede ritratto su un letto d’ospedale al termine dell’operazione (già compiutà!) al tendine d’Achille della sua gamba destra. “Voglio aggiornarvi: alla fine è così, mi sono rotto il tendine d’Achille. L’operazione è stata effettuata oggi con successo, EASY MONEY. Il viaggio verso il mio ritorno in campo inizia ora! Ho al mio fianco la mia famiglia e i miei cari, e abbiamo tutti apprezzato i tantissimi messaggi che la gente ci ha spedito. Come ho detto lunedì, sto soffrendo tantissimo, ma sono OK. La pallacanestro è il mio amore più grande e quella sera volevo a tutti i costi essere in campo perché il mio ruolo è quello di giocare a pallacanestro. Volevo aiutare i miei compagni a raggiungere uno storico threepeat. Putroppo poi le cose vanno come vanno ma sono orgoglioso di aver dato tutto, anche fisicamente, così come sono orgoglioso della vittoria ottenuta dai miei compagni. Ora il recupero sarà un lungo viaggio, ma so di potercela fare, perché sono uno che ama la pallacanestro. So che i miei fratelli possono vincere gara-6 e io farò il tifo per loro insieme a tutta la Dub Nation mentre saranno in campo per ottenere questa vittoria”.