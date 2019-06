Siakam, Gasol e Green si uniscono al coro: "Vogliamo che rimanga"

Anche Pascal Siakam ha utilizzato una battuta per esprimere la sua speranza di avere Leonard ancora in Canada: “Ho sentito che sta cercando casa…” ha detto facendo riferimento a una voce emersa durante le Finals che l’avesse già acquistata. “Se ne ha bisogno di una, gli cedo la mia”. Marc Gasol invece lo ha riempito di complimenti, definendolo un giocatore “unico nel suo genere. Per me non c’è nessun altro del suo calibro in NBA in questo momento, è in una categoria a parte”. Anche il suo compagno di mille battaglie Danny Green, con il quale ha condiviso tutta la sua carriera, non ci ha girato tanto intorno: “Non prendiamoci in giro: la sua decisione influenza quella di tanti altri qui. Può cambiare un’intera organizzazione”. Green, anche lui free agent, ha espresso la speranza di tornare a Toronto per la prossima stagione.

Alle classiche exit interviews di fine anno ha parlato anche coach Nick Nurse, che a fine agosto sarà impegnato ai Mondiali di Cina come capo-allenatore della nazionale canadese. Anche lui, però, non ha saputo dare una risposta certa su Leonard: “Davvero non so cosa farà. So che dovrà prendere una decisione molto presto, nel giro di due settimane. Penso che abbia avuto un’ottima stagione e che le persone qui lo apprezzano, e oltretutto possiamo dare lui un bel contratto”. Alle voci in coro mancano — oltre a quella del diretto interessato — anche quella di Masai Ujiri, che non ha parlato dopo l’incidente con lo steward a bordo campo dopo gara-6 e i rumors sull’offerta mostruosa arrivata dagli Washington Wizards. Pare che parlerà comunque alla parata nel pomeriggio: forse ne sapremo qualcosa di più del suo futuro e di quello di Kawhi Leonard.