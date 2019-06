Una foto condivisa poco dopo la mezzanotte, tre parole molto semplici (“We made history”, abbiamo fatto la storia) e un compagno di eccezione come Michael Jordan. Tanto basta a Cristiano Ronaldo per fare il pieno di like sul suo attivissimo account Instagram, raccogliendo oltre quattro milioni di cuori da parte dei suoi follower per lo scatto insieme alla leggenda dello sport mondiale. Una foto in cui non si contano neanche i titoli vinti dai due, certamente tra i migliori di sempre dei rispettivi sport, che si sono incrociati probabilmente in Costa Azzurra, dove CR7 sta passando le sue vacanze insieme alla famiglia. Jordan era invece stato a Parigi negli ultimi giorni per un evento promozionale legato al suo brand di abbigliamento, ma deve averne approfittato per passare una domenica di relax nel Sud della Francia. Da lì, l’incontro con il campione della Juventus — e una foto che è già storia.