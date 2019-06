Le vacanze di Cristiano Ronaldo non stanno passando inosservate. La presenza del portoghese prima in Grecia, in Costa Navarino - lì proprio dove poco meno di un anno fa avvenne il primo incontro con il presidente della Juventus, Andrea Agnelli - e poi sul lussuoso yacht in Costa Azzurra stanno catalizzando l’attenzione della numerosissima schiera di tifosi che lo seguono sui social network. Nella sua prima parte di vacanza, l’attaccante bianconero ha anche avuto modo di provare la sua generosità, lasciando una mancia da record al resort greco Royal Villa Methoni (struttura con una vista mozzafiato e dotata di ogni benefit, dal costo di circa 8mila euro a notte ndr), che lo ha ospitato per diversi giorni garantendogli l’assoluta privacy. CR7 non si è risparmiato: come riportato dai media locali, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe infatti lasciato 20mila euro allo staff per il trattamento ricevuto durante la sua permanenza. Azione simile l’aveva fatta anche durante la scorsa estate, quella caldissima che lo ha portato alla Juventus: un segno chiaro della sua soddisfazione verso il lavoro compiuto dalla struttura per rendere il suo breve periodo di riposo estivo il più riservato possibile.