PARIGI – Un quintetto di fenomeni capitanati dal più grande di tutti i tempi, “the Greatest Of All Time”, come spesso viene chiamato (GOAT), Michael Jordan. Nel weekend Parigi ha accolto l’attuale proprietario degli Charlotte Hornets, un uomo che – messa alle spalle quel tipo di carriera sui parquet NBA ormai più di 15 anni fa – ha continuato a riscuotere successi su successi anche fuori dal campo, se è vero come è vero che il suo patrimonio personale è stimato appena sotto i 2 miliardi di dollari. Gran parte del suo fatturato proviene dal suo Brand Jordan, lanciato inizialmente sotto l’ombrello Nike e che oggi (pur restando all’interno dell’universo della multinazionale con sede a Beaverton, in Oregon) vive di vita propria e che a Parigi ha presentato al completo tutta la sua squadra, compresa anche di qualche novità. Si diceva del quintetto di fenomeni: attorno a Jordan sono sbarcati nella capitale francese Russell Westbrook (assiduo frequentatore delle passerelle cittadine durante la fashion week parigina), Carmelo Anthony, Kemba Walker, Blake Griffin e uno dei nuovi arrivi, la stellina dei Celtics Jayson Tatum (più anche Maya Moore, a rappresentare la componente femminile del brand). Tutti ospitati per due giorni in una bellissima villa nel V arrondissement, ribattezzata per l’occasione House of Jumpman, dove sono andati in scena tavole rotonde, concerti, interviste e tanto altro a margine delle presentazioni delle nuove collezioni di Brand Jordan, compresa anche la parte lifestyle della seconda collaborazione con il Paris Saint Germain di Neymar e Mbappe (nata nel settembre 2018). Uno splendido giardino esterno – con canestro a puntare verso il cielo, su un campo da basket a forma ricurva somigliante quasi a una rampa da skate – e poi una serie di stanze dedicate ognuna a un tema specifico. C’è quella consacrata a Russell Westbrook, che presenta la collezione ispirata al motto della sua vita e della sua carriera, quel Why Not ormai conosciuto da tutti, con i pezzi più estroversi e creativi (scarpe con inserti pelouche, azzardati accostamenti di colori, etc.), quella dedicata al Paris Saint Germain, una per la componente più fashion del brand (23 Engineered) e poi una che celebra il torneo di streetball più famoso al mondo fuori dai confini USA, quel Quai54 da anni organizzato in associazione a Brand Jordan che proprio nel weekend ha celebrato la sua 15^ edizione.