Una stagione da All-Star, titolare nella partita delle stelle a Charlotte, inserito nel terzo quintetto All-NBA e riferimento ormai da anni dell’intero North Carolina che guarda non solo al college, ma anche alla NBA. Kemba Walker è pronto ad affrontare così nel migliore dei modi la free agency più importante della sua carriera, quella in cui firmerà in ogni caso il contratto più remunerativo della sua vita. Non poteva arrivarci nelle condizioni migliori, con tutte le carte in regola per chiedere agli Hornets un accordo quinquennale da 221 milioni di dollari: una cifra enorme da cui il proprietario Michael Jordan è pronto a separarsi pur di tenersi in casa il miglior giocatore che Charlotte ha avuto a disposizione negli ultimi anni. La questione economica infatti resta cruciale: cambiare squadra, a prescindere dalla ambizioni, impedirebbe al n°15 degli Hornets di incassare come minimo 80 milioni di dollari, visto che tutte le altre pretendenti possono mettere sul piatto un quadriennale da 141 milioni complessivi. Una bella differenza, che ha portato molti a ritenere ormai impossibile un eventuale approdo in altri lidi da parte di Walker. I Celtics però, in una fase di piena rifondazione e pronti a rivoluzionare il loro roster dal prossimo 1 luglio, sono molto interessati a Kemba: stando a quanto raccontato da Marc Stein del New York Times, per giorni una presenza “invisibile” sulle tracce dell’All-Star, si sono palesati come una delle possibili alternative a cui Walker potrebbe puntare. In caso di addio di Irving (e non solo), i Celtics potrebbe avere a disposizione ben 34 milioni di dollari; ideale per far rientrare il quadriennale per un giocatore che assieme a Tatum, Brown e Smart garantirebbe la ripartenza dei biancoverdi. Uno scenario non del tutto improbabile, che Kemba di certo non scarterà a prescindere.