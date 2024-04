Dominare stanca, chiedetelo a Nikola Jokic. Il serbo prima sfiora la tripla doppia (24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist) e guida i suoi Nuggets al colpo in trasferta a Los Angeles che vale il 3-0 nella serie con i Lakers, poi si rilassa nella tradizionale intervista a bordo campo subito dopo la sirena finale. Troppo provato per rimanere in piedi, "The Joker" si mette seduto e, con tanto di cuffie e microfono, risponde alle domande mentre smaltisce le tossine accumulate durante la partita