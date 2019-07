Era dallo scorso febbraio che non si avevano più notizie di Alex Abrines. La guardia spagnola aveva trovato l’accordo per lasciare gli Oklahoma City Thunder, dopo che da dicembre non era più in grado di scendere in campo per motivi personali che non sono mai stati spiegati pubblicamente. Ora ci ha pensato lui in prima persona, in un video pubblicato sul suo profilo Twitter: “Caro pallone, che casino!” comincia a raccontare Abrines nel video girato nella palestra del liceo La Salle di Maiorca dove è cominciata la sua carriera. “Così tanto tempo assieme e ora mi fai questo. Ci conosciamo da prima ancora che io cominciassi a camminare. Anni e anni di amicizia indistruttibile fino a quando, pochi mesi fa, tutto è andato in frantumi. Tutto perché hai cominciato a farmi paura. Non potevo neanche guardarti. Sono arrivato anche ad odiarti. Stare con te era poco meno di un obbligo, ti evitavo alla minima occasione. Volevo solo scappare via da te e da tutto quello che ti circondava”. Dopo aver toccato il punto più basso allontanandosi dal gioco, Abrines ha però ritrovato la voglia di giocare chiedendo aiuto a chi gli stava intorno e a dei professionisti. “Questo è il motivo per cui ho passato tanto tempo a dirmi che tutto questo non poteva essere vero, che non aveva senso, che doveva tornare a essere ciò che era. Per questo ho chiesto aiuto alle persone che mi circondano e ai migliori professionisti per ritrovare la felicità che sentivo ogni volta che eravamo assieme. Per questo ho deciso di dire ‘Basta’ e di combattere per la nostra amicizia, per tornare a sorridere insieme. Non è stato facile. Tante volte ho pensato di gettare la spugna, dicendomi che avrei trovato altri modi per essere ispirato e tirare fuori il meglio da me stesso. Ma niente e nessuno è entrato così in profondità dentro di me come hai fatto tu, perciò mi sono armato di coraggio per mettere fine a questo incubo. Ci sono riuscito. Ho ritrovato il sorriso e la voglia di vederti, di tornare a passare migliaia di ore assieme. Caro pallone, sono tornato. Sono io, Alex. Grazie per avermi aspettato". Per il giocatore classe 1993 si parla di un ritorno in Spagna, dove è in trattativa per firmare con il Barcellona.