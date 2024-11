Boston-Minnesota domenica in live streaming su Sky

I campioni in carica dei Boston Celtics, freschi di visita alla Casa Bianca, ospitano i Minnesota Timberwolves in piena crisi dopo il ko con polemiche a Toronto. Appuntamento domenica alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, in streaming eccezionalmente aperto a tutti anche su SkySport.it

Con quattro vittorie consecutive negli ultimi dieci giorni, i Boston Celtics continuano a rimanere ai piani alti della Eastern Conference , tallonando i Cleveland Cavaliers primi in classifica che hanno battuto nello scontro diretto pochi giorni fa. Nel mezzo hanno trovato anche il tempo di visitare la Casa Bianca alla vigilia della loro trasferta a Washington , celebrando il titolo vinto lo scorso giugno insieme al Presidente Joe Biden . Tutto il contrario insomma del momento dei Minnesota Timberwolves , che invece stanno faticando enormrmente a trovare ritmo: dopo aver perso tre partite contro Miami e Portland sembrava che la situazione si fosse stabilizzata, battendo Sacramento e Phoenix in back-to-back. Invece a Toronto nell'ultima partita è arrivata una brutta sconfitta contro una delle peggiori squadre della lega , per di più accompagnata da una rovente dose di polemiche per l'evidente litigio tra Rudy Gobert e il resto della squadra dopo un passaggio che non gli è stato recapitato nei pressi del canestro.

Edwards ritrova tre compagni olimpici e sfida Tatum

Quando in campo c'è un giocatore elettrico come Anthony Edwards però c'è sempre da aspettarsi qualcosa di speciale, in particolare se viene pungolato dalla sfida con i suoi compagni di nazionale Jrue Holiday, Derrick White e soprattutto Jayson Tatum. Lo scorso anno in particolare il loro duello aveva fatto scintille, con Edwards capace di vincerlo davanti al proprio pubblico fermando Tatum sul possesso decisivo (e poi facendo trapelare "E questo sarebbe il miglior giocatore della lega?"). La stella di Boston si è presa la rivincita qualche settimana dopo in casa con 45 punti portando i suoi alla vittoria dopo un supplementare, in due gare decisamente divertenti. L'aspettativa è che accada di nuovo anche per il loro primo incontro stagionale: l'appuntamento è fissato per le 21.30 di domenica 24 novembre su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con la partita che verrà eccezionalmente trasmessa in streaming anche su SkySport.it.