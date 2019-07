Spesso lo si dice, anche senza crederci molto: “Aspettiamo l’ufficialità, il comunicato, la firma”. In NBA però, tra indiscrezioni e voci, le notizie e i cambi di maglia vengono commentati ben prima che un giocatore sottoscriva ufficialmente il nuovo contratto. E così da qualche giorno immaginavamo già i San Antonio Spurs con Marcus Morris a disposizione e presente nel roster; arma utile in uscita dalla panchina e all’occorrenza anche da lanciare in quintetto. Due anni a 20 milioni di dollari complessivi: un buon accordo che tuttavia nelle ultime ore sembra non andare più bene al fratello di Markieff. L’offerta dei texani infatti include anche una player option per il secondo anno, mentre i Knicks sembrano intenzionati a mettere sin da subito sul piatto una cifra più consistente per la prossima stagione: l’accordo con la squadra di New York infatti dovrebbe essere annuale, con la squadra blu-arancio che sta liberando spazio rivedendo la proposta fatta a Reggie Bullock. L’ex tiratore dei Lakers infatti non dovrebbe più sottoscrivere un biennale da 21 milioni di dollari, ma firmare per cifre ben più contenute. Così i Knicks si garantiscono un giocatore d’esperienza per i prossimi 12 mesi, mentre San Antonio dovrà rivedere anche le altre trade messe in piedi per liberare spazio a Morris: gli Spurs infatti per utilizzare l’eccezione salariale da 9.3 milioni di dollari erano stati costretti a cedere Davis Bertans agli Wizards e a rivedere l’accordo con DeMarre Carroll – passato da un biennale a 13 milioni a un triennale da 21 complessivi. Sacrifici inutili, qualora Morris decida davvero di rinunciare all’accordo con gli Spurs. Uno scenario in divenire, in cui i colpi di scena non sembrano essere finiti: meglio andare cauti con le valutazioni e aspettare l’ufficialità. Questa volta per davvero e non come semplice frase fatta.