Sono due degli atleti che più di tutti sono riusciti a coniugare il successo in campo a quello fuori dal campo: David Beckham e LeBron James hanno vinto tutto, il primo con le maglie di Manchester United e Real Madrid, il secondo con quelle di Cleveland e Miami, e ora si ritrovano per una volta compagni di squadra nella nuova avventura che vede Beckham protagonista nel mondo della comunicazione e del cinema. L’ex stella del calcio inglese ha infatti lanciato Studio 99 un incubatore chiamato a sviluppare documentari, show televisivi e altri progetti in formati diversi, senza escludere il ruolo di agenzia creativa al fianco di brand interessati a sviluppare contenuti simili. E una delle prime partnership strette da “Studio 99” (il nome fa riferimento al magico anno 1999 che per Beckham ha voluto dire matrimonio, paternità e triplete con lo United) non a caso è proprio con The Uninterrupted, la piattaforma multimediale lanciata da LeBron James e Maverick Carter con cui verrà prodotto il primo progetto firmato David Beckham, una serie tv col formato del documentario che racconta la nascita dell’Inter Miami FC, ovvero la squadra di Major League Soccer destinata a esordire nel campionato USA a partire dalla primavera del 2020 (di cui lo stesso Beckham è co-proprietario). “È incredibile vedere cosa sono stati capaci di creare due persone che ammiro tantissimo come LeBron e Maverick”, ha detto l’ex stella del calcio globale. “Il loro lavoro mi ha ispirato a esplorare possibilità analoghe nel mio mondo”. Da parte sua Mr. Carter ha definito Beckham “un individuo che incarna alla perfezione la mentalità More Than An Athlete a noi tanto cara”. Studio 99, che avrà la sua sede a Londra, lavorerà su media tradizionali ma agirà ovviamente anche nel mondo digital e social, occupandosi anche della produzione di contenuti per i profili social di Beckham stesso, che può contare su 57 milioni di follower su Instagram (sono più di 50 anche quelli di LeBron James) e 52 su Facebook (solo 23 milioni il seguito di King James, che però conta 43 milioni di follower su Twitter, piattaforma da cui è invece assente Beckham).