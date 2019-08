La notizia è di quelle che fa gelare il sangue: David Blatt, 60 anni, uno degli allenatori più conosciuti al mondo, tanto in Europa quanto in NBA, ha annunciato di soffrire di sclerosi multipla. Lo ha fatto sul sito dell’Olympiacos di Atene, di cui è attualmente capo allenatore, entrando nello specifico nelle condizioni di una malattia (PPMS, primary progressive multiple sclerosis, ovvero la sclerosi a placche progressiva primaria) che, chiarisce, “non minaccia la mia vita”. “A volte la vita ti mette di fronte a determinate situazioni senza alcun motivo. Questi sono i momenti che ti costringono a effettuare delle scelte che mettono davvero alla prova il tuo carattere. Alcuni mesi fa mi è stata diagnosticata una sclerosi multipla progressiva, una malattia che si manifesta in maniera diversa a seconda delle persone, una malattia autoimmune che può influenzare in tanti modi l’abilità di poter fare anche le cose che sembrano più normali”. Nel caso dell’ex allenatore dei Cavs – dal 2014 al 2016 sulla panchina di Cleveland, gestendo il ritorno di LeBron James nell’Ohio, avventura chiusa con il licenziamento proprio nell’anno del titolo vinto – “a me sta colpendo soprattutto alle gambe”, rivela. “Stanchezza, equilibrio e forza muscolare stanno diventando dei veri problemi, per me. Ho iniziato trattamenti speciali per rinforzare la mia muscolatura e il mio equilibrio, così come un lavoro specifico in piscina per aumentare la mia forza fisica. Mi sforzo di fare movimenti che per molti sarebbero facili e normali ma che a me richiedono parecchio sforzo: mi aspetto di fare ancora di più, non certo di meno”. E qui esce l’anima battagliera dell’allenatore visto anche a Treviso, alla guida della Benetton con cui ha vinto uno scudetto: “Quando mi sono ripreso dallo shock iniziale e dal dolore di immaginare quanto questa notizia avrebbe cambiato la mia vita, ho deciso subito che non mi sarei arreso”, scrive Blatt. “L’unica cosa che avrei potuto fare è adattarmi a questa mia nuova condizione e provare a continuare a vivere nel modo più normale possibile. Ho adottato la stessa metodologia che uso nel basket, quando c’è da risolvere e superare un ostacolo. La mia procedura prevede tre step: 1) Qual è il problema? 2) Perché è successo? 3) Come si può risolvere? Ovviamente – ammette l’allenatore – il perché in questo caso è sconosciuto, non ci sono ragioni perché dovesse succedere, e questo potrebbe portare facilmente a uno stato di depressione o di autocommiserazione. Questa battaglia è una battaglia vera, che non scherza, e siccome non c’è un trattamento e una cura è una battaglia che non finirà mai. Però non minaccia la mia vita, mentre ci sono persone che sono chiamate a fronteggiare sfide ben più difficili. Dobbiamo avere il coraggio di non arrenderci, di andare avanti e di vivere una vita che mantenga una certa qualità”.