Nella nuova puntata del suo podcast ‘Mind The Game’, ora condotto insieme a Steve Nash, LeBron James ha raccontato qual è la caratteristica che più apprezza nello stile di gioco del compagno arrivato da Dallas lo scorso febbraio. Secondo il super veterano, Luka Doncic è in grado non solo di migliorare le prestazioni dei compagni di squadra, ma addirittura di infondergli una fiducia tale che li porta ad andare oltre i loro limiti. Una capacità che LeBron riconosce solo a pochi grandi del gioco anche del passato

Che LeBron James avesse accolto con entusiasmo l’arrivo di Luka Doncic a Los Angeles non è certo una novità, perché la stella dei Lakers , in campo così come fuori, non ha mai nascosto la stima nei confronti dello sloveno. E ora, dopo due mesi passati uno al fianco dell’altro sul parquet, LeBron ha avuto modo di spiegare le ragioni di tanta stima. Nella prima puntata della nuova serie del suo podcast ‘ Mind The Game’ , ora condotto insieme a Steve Nash , il super veterano ha infatti risposto alla domanda dell’ex Suns e Mavs sui motivi che rendono eccitante il fatto di giocare con Doncic . “ Ho sempre ammirato i giocatori che sono in grado di infondere tanta fiducia nei compagni da fargli credere di essere dei giocatori migliori di quello che sono nella realtà ” ha risposto LeBron , citando poi lo stesso Nash e il Chris Paul dei tempi di New Orleans come esempi simili.

LeBron, Luka e i compagni

“Anche a me è capitato di fare lo stesso in passato” ha poi aggiunto James, “per esempio non sarei mai riuscito a trascinare Cleveland alle Finals nel 2006 [in realtà era il 2007 N.d.R.] se non fossi stato in grado di far credere ai compagni di essere migliori di quanto fossero realmente”. “Luka ha questa capacità” ha quindi aggiunto LeBron tornando a parlare del suo compagno ora ai Lakers, “ha imparato fare questo crescendo in Solvenia e andando a Madrid e cominciando a giocare a un livello professionale già a 13-14 anni e poi ha portato quello stesso stile in NBA fin dal suo primo giorno nella lega”.