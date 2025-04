C'è da aspettarsi che i Lakers in off season saranno molto attivi sul mercato, per costruire intorno a LeBron James e Luka Doncic un roster più competitivo e profondo di quello attuale. In particolare i gialloviola sono alla ricerca di rinforzi sotto canestro (visto anche l'arrivo saltato all'ultimo di Mark Williams), e il veterano degli Hawks è uno degli obiettivi

In estate Clint Capela sarà free agent, e sembra molto probabile che non rifirmerà con Atlanta. Il 30enne svizzero ha infatti perso il posto in quintetto a favore di Okongwu, e già prima della trade deadline era stato inserito in alcune possibili trade, poi non concretizzate. Pronti ad 'approfittare' della situazione - scrive Michael Scotto di 'HoopsHype' - ci sarebbero i Lakers. Pelinka e Redick dovranno sicuramente trovare rinforzi sotto canestro per la prossima stagione, dopo che l'arrivo di Mark Williams è saltato per i problemi fisici del lungo poi rimasto agli Hornets. I gialloviola rischiano poi di perdere Jackson Hayes, che sarà a sua volta free agent e per il quale potrebbero arrivare offerte importanti. Considerando anche i pochissimi minuti che sta avendo Len, servono centimetri e Capela sembra uno dei nomi giusti (anche se non basterà solo lui). Certo lo svizzero non ha più l'esplosività degli anni migliori, anche a causa dei tanti problemi fisici. Ma il suo contributo lo ha sempre dato. Quest'anno stava viaggiando (ora è fermo per infortunio) a 8.9 punti, 8.5 rimbalzi e una stoppata di media in 21 minuti. Vedremo in estate se dopo le maglie di Houston e Atlanta vestirà anche una delle maglie più blasonate della storia NBA.