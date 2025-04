'Nemo propheta in patria'. Il celebre detto latino non vale evidentemente per Trae Young, che nella città in cui è cresciuto, Norman in Oklahoma, ha fatto la storia sia all'high schhool (dove nell'ultimo anno viaggiava a 42.6 punti di media), che al college nella stagione passata con la maglia dei Sooners. L'attuale stella degli Atlanta Hawks è ancora legatissimo alla sua ex Università, e inizierà presto a collaborare con la squadra maschile di basket nel ruolo di assistente General Manager (dopo aver anche donato un milione di dollari all'ateneo). "Per una persona come me, cresciuta a Norman e che ha giocato all'Università dell'Oklahoma, assumere il ruolo di assistente GM per è un grande onore", ha spiegato Young in un comunicato. "Questo programma ha una storia ricchissima, sono fortunato di averne fatto parte e di continuare a farne parte".