Dennis Rodman: un inno alla diversità

E con i capelli colorati arriva anche una cover story di Sports Illustrated intitolate Rare bird (uccello raro) in cui Rodman parla apertamente di fantasie omosessuali, del suo amore per i look da drag queen e delle frequentazioni in vari bar gay di San Antonio: un inno alla diversità che 25 anni prima degli appelli di Kevin Love e DeMar DeRozan contribuiscono a mandare in frantumi quella visione machista e imbattibile solitamente associata al giocatore NBA (e allo sportivo in genere). Pur consapevole delle possibili reazioni di una parte di America (“Intanto però mi riempiranno di soldi”, taglia corto Rodman) il n°10 degli Spurs ormai non si ferma più, finendo per alienarsi le simpatie di un Texas non certo progressista, uno dei motivi per cui gli Spurs decidono di disfarsi del giocatore cedendolo niente meno che ai Bulls di Phil Jackson e Michael Jordan, a lungo suoi rivali ai tempi dei Bad Boys di Detroit. Il Rodman pirotecnico raggiunge il suo apice proprio nel periodo a Chicago, quando “The Worm” (settimane dopo aver vinto il titolo NBA 1998) organizza il suo matrimonio per le strade di New York in occasione del lancio del suo primo libro Bad as I wanna be e si presenta… come sposa (in vestito bianco e velo). “Mi aspettavo qualche centinaio di persone, ce n’erano migliaia e migliaia”, dice tra il sorpreso e il divertito: su MTV, su CNN con Larry King, sui quotidiani e sulle riviste è il momento di massima esposizione mediatica per il rimbalzista principe della NBA (7 corone di miglior rimbalzista consecutive) ma anche l’inizio della fine. I Bulls imbattimbili si sfasciano (il ritiro di Jordan, l’addio di Jackson), Rodman non ha più freni (“Usciva e beveva 5 giorni su 7, il sabato e la domenica restava in casa e si preparava ad altri 5 giorni di party”, racconta la moglie) e a complicare il tutto arriva anche il rientro in scena del padre, Philander, che riappare dalle Filippine – dove ha avuto 25 figli da un numero imprecisato di donne – e vuole anche lui una fetta del fenomeno Rodman.