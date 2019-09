In occasione del primo passaggio su ESPN del suo documentario “Rodman: for better or worse”, l’ala dei Pistons dei Bad Boys e poi dei Chicago Bulls imbattibili degli anni ’90 ha concesso a Bleacher Report un’intervista esclusiva che – oltre a commentare il lavoro del regista Todd Kapostasy – ha offerto spunti interessanti sulla NBA di ieri (la sua) e di oggi. Perché, hanno detto in tanti, pensate a cosa sarebbe stato Dennis Rodman se il fenomeno social network fosse stato già presente ai suoi tempi. “Sarei miliardario”, taglia corto “The Worm”, il Verme, soprannome nato per via della sua passione per il flipper. “Avrei davvero voluto che i social media, Instagram, TMZ e tutte quelle ca***ate fossero già realtà ai miei tempi. Sono stato il primo ad avere le telecamere dentro casa: tutta quella che oggi chiamano reality tv, io sono stato il primo. È per quello che MTV ha avuto l’idea del Rodman World Tour show: era il programma più popolare di tutta MTV al tempo. Se ho accettato di fare certe cose davanti alle telecamere allora, probabilmente lo rifarei anche oggi, con i social. E non lo facevo per soldi, non ho mai fatto nulla per soldi: volevo solo divertirmi, vivere la mia vita ed essere amato dalla gente”. Neppure la sua carriera NBA è stata influenzata dai contratti, seppur milionari. “In una delle interviste prima del Draft ho detto che avrei giocato per un dollaro a partita: non ho mai pensato a far soldi”. Ma i soldi poi sono arrivati, così come la gloria e le vittorie. Dopo i due titoli con i Pistons all’inizio della sua carriera, ne arrivano tre in fila con i Bulls di Michael Jordan e Scottie Pippen: “Abbiamo rimesso la NBA sulla mappa negli anni ‘90”, dice Rodman. “Io, Mike e Scottie abbiamo rivoluzionato il gioco. Oggi giocano tutti come giocavamo noi al tempo. E ora tutti parlano di Big Three. Solo adesso? Davvero? Non scherziamo. Noi siamo stati i Big Three. Noi siamo stati i Main Three (il terzetto principale). Abbiamo vinto e abbiamo vinto titoli dopo titoli, con costanza. L’unica ragione per cui non abbiamo vinto 4 titoli di fila è perché Mike ha chiesto X milioni di dollari e i Bulls non hanno voluto darglieli. Se n’è andato lui, me ne sono andato io, poi Scottie e Phil. Aspettavamo tutti la decisione di Michael, e così la nostra era ha visto la sua fine”, racconta il n°91 di quella indimenticabile Chicago.