“No, non ho mai tirato il fiato. Sono felice di questo nuovo capitolo, pronto a cominciare”. È questa la prima risposta del Danilo Gallinari in versione Oklahoma City Thunder - una nuova avventura di cui non è riuscito bene neanche a rendersi conto, vista l’estate piena d’impegni e le sfide con la maglia della nazionale in Cina. Adesso però la sfida in NBA con OKC lo pone di fronte all’ennesimo capitolo della sua carriera, in una stagione in cui è in scadenza di contratto e dovrà dimostrare di valere ancora tanto: “Il primo obiettivo è quello di creare la giusta chimica tra giovani e veterani. Il giusto mix, trovare la chiave per costruire da subito il giusto spirito di squadra. Arrivo dalla mia miglior regular season in NBA? Quando stai bene è sempre una grande stagione. Il segreto è quello, riesci a gestire gli impegni, il calendario diventa meno pesante. Riesci a cambiare il modo di affrontare gli avversari. A questo poi ai Clippers si è aggiunta anche una componente dovuta alla stagione vincente con la squadra: quelle sono le chiavi per goderti una grande annata”. A OKC la speranza è quella di poter replicare: “Sono sempre stato un giocatore in grado di adattarsi ai compagni e di prendere dalle difese avversarie ciò che mi viene concesso. Una duttilità che non voglio perdere e che spero possa essere determinante anche qui ai Thunder”.