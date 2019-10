22/45 ©Getty

CHI È IL MIGLIOR GIOCATORE INTERNAZIONALE NON NELLA NBA? NIKOLA MIROTIC | Fin troppo facile indicare il miglior International fuori dalla NBA, visto che Mirotic ci è stato fino allo scorso anno. Seguono un ex conoscenza della NBA come Nando De Colo e uno che non ci è mai voluto andar come Sergio Llull (lo scorso anno al 39%), mentre tra gli altri voti spunta Deni Avdija del Maccabi Tel-Aviv, futuro prospetto in ottica Draft