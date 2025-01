Danilo Gallinari torna in campo, ma per il momento non in NBA. Come ha annunciato lui stesso a sorpresa sul suo profilo Instagram, l’azzurro ricomincerà a giocare a Porto Rico, vestendo la maglia dei Vanqueros de Bayamon, squadra di cui l’ex giocatore NBA Carlos Arroyo è diventato dirigente lo scorso mese di dicembre. "È con grande piacere che mi preparo per una nuova sfida importante con la maglia Vanqueros" ha scritto sul suo profilo, accompagnando un video in cui si alternano immagini dell’isola e di lui che si allena. "Sono grato di poter fare ciò che amo di più, giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la loro fiducia e per avermi dato l'opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA". Gallinari ha anche lanciato un messaggio in ottica nazionale per la prossima estate: "Torno in campo con la carica dei nuovi inizi, ma anche con la speranza di un grande finale in azzurro, pronto a indossare la maglia della Nazionale per un'ultima grande avventura europea".