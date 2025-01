Dopo essersi tinto i capelli di vari colori, Jimmy Butler ha mandato un messaggio inequivocabile sul suo gradimento nei confronti dei Phoenix Suns, indicati da tutti come la sua destinazione preferita sul mercato. Il sei volte All-Star ha indossato un paio di scarpe coi colori giallo, arancio e viola tipici della squadra dell’Arizona, che si è mossa sul mercato per ottenere tre prime scelte al Draft — una mossa vista da molti come preparatoria per lo scambio di Butler, per il quale c’è ora più ottimismo

Il futuro di Jimmy Butler continua a tenere banco in giro per la NBA. A pochi giorni dalla deadline del mercato prevista per il 6 febbraio, il sei volte All-Star è tornato in campo per i Miami Heat ma senza lasciare particolarmente il segno, rimediando due sconfitte in tre partite da quando si è conclusa la sua sospensione da 7 gare. Il sei volte All-Star continua però a mandare messaggi inequivocabili di quale sia la sua preferenza , ovvero quella di lasciare South Beach e unirsi ai Phoenix Suns . Dopo essersi tinto i capelli di vari colori in passato, tutti facendo riferimento a squadre a lui interessate, Butler ha scelto una colorazione di scarpe decisamente eloquente per la partita di questa notte persa in casa malamente contro Portland. Ai suoi piedi infatti ha scelto delle calzature nere con richiami sfumati che andavano dal giallo all’arancione e inserti viola — e in tanti non hanno mancato di notare che alcune divise dei Phoenix Suns hanno proprio quei colori .

I Suns prendono scelte sul mercato: c'è più ottimismo per Butler

Nel corso della notte i Suns si sono mossi sul mercato, cedendo agli Utah Jazz la loro prima scelta non protetta al Draft del 2031 e ottenendo in cambio tre prime scelte di minor valore nei Draft del 2025, 2027 e 2029 da poter utilizzare subito sul mercato. In tanti hanno letto questa mossa come preparatoria al maxi-scambio per Butler, che dovrà necessariamente coinvolgere il contratto di Bradley Beal (al netto della “no trade clause” che gli permette di dire no a qualsiasi scambio lo coinvolga) per il quale però gli Heat non hanno alcun interesse, rendendo necessario includere multiple scelte al Draft e probabilmente altre squadre per far tornare i conti e accontentare tutti. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, gli Heat hanno avuto "conversazioni produttive" questa settimana per la cessione di Butler, mentre fonti vicine al giocatore hanno rivelato a The Athletic maggiore ottimismo affinché il suo desiderio di andare in Arizona si concretizzi.