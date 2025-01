Con un record mediocre di 21 vittorie e 21 sconfitte e un monte salari astronomico, i Phoenix Suns sono la squadra maggiormente sotto pressione per cambiare il loro destino in questa stagione sul mercato. Dopo essersi già mossi per prendere il centro Nick Richards da Charlotte, i Suns hanno realizzato un’altra trade decisamente aggressiva, decidendo di cedere agli Utah Jazz la loro unica prima scelta a disposizione, quella non protetta del 2031, in cambio di tre prime scelte di valore minore. Secondo quanto anticipato da ESPN, i Suns riceveranno la scelta meno favorevole del 2025 tra quelle di Cleveland e Minnesota (quindi certamente quella dei Cavs); la scelta meno favorevole del 2027 tra quelle di Cleveland, Minnesota e Utah; e la scelta meno favorevole del 2029 tra quelle di Cleveland, Minnesota e Utah. Una sorta di "tre per uno": in questo modo i Suns sacrificano ulteriormente il loro futuro (non avranno controllo sulle proprie scelte da qui al 2031) per avere maggiori asset da utilizzare in scambi di mercato, specialmente per rendere più "digeribili" i contratti pesanti di Jusuf Nurkic e di Bradley Beal, finiti fuori dal quintetto base di coach Mike Budenholzer.