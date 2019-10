9/11 ©Getty

3) MARK BARTELSTEIN | Priority Sports & Ent. | Totale contratti: 868.2 milioni | Commissioni 34.7 milioni | Ex investitore bancario, ha fondato la sua agenzia nel lontano 1985, affermandosi come uno dei principali agenti sia per la NBA che per la NFL. Sono ben 31 i giocatori tra i suoi assistiti, di cui alcuni recentemente hanno rinnovato i propri accordi come Kyle Lowry, Joe Ingles e soprattutto Bradley Beal. Tra i suoi successi si possono sicuramente inserire gli accordi da 71 milioni in quattro anni di Tim Hardaway Jr. e i 43 in tre anni di James Johnson, mentre sembra ormai svanito un futuro da max player per Jabari Parker