DALLAS MAVERICKS-WASHINGTON WIZARDS 108-100 | I tifosi dei Mavs aspettavano questo momento da mesi ormai, ma l’attesa è stata ripagata. La prima di Luka Doncic e Kristaps Porzingis insieme è stata un successo, con i due europei che hanno realizzato 57 punti in coppia — 34 (a uno dal suo massimo in carriera) con 9 rimbalzi per il primo, 23 per il secondo a un anno e mezzo di distanza dall’ultima partita NBA. Non a caso il lettone ha sbagliato i primi quattro tiri della sua partita (7/16 per lui alla fine), mentre lo sloveno sembra non avere intenzione di fermarsi: 63% dal campo (12/19 di cui 4/9 da tre) e miglior prestazione in un debutto stagionale per un giocatore con meno di 21 anni nella storia della NBA. Il tutto davanti agli occhi di Dirk Nowitzki, che per la prima volta dal 1998 ha assistito a una gara dei Mavs senza farne ufficialmente parte