NBA, Vince Carter, 22 stagioni nella lega: com’era il mondo nel 1999, al suo esordio

Il 1999 è anche l’anno in cui esplode la stella della 18enne Britney Spears, che con il suo album d’esordio “…Baby One More Time” conquista il mondo della musica, diventando la teenager con più copie vendute nella storia. Da segnalare anche il debutto di Christina Aguilera e le esplosioni dei Backstreet Boys e di Eminem, mentre in Italia non si sarebbe ballato nient’altro che Blue degli Eiffel 65