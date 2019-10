NBA, John Wall e Bradley Beal vestiti entrambi da Joker per Halloween. FOTO

I due compagni di squadra degli Washington Wizards hanno partecipato a una festa di Halloween... vestendosi entrambi da Joker, seppur in due versioni differenti. Una svista o una scelta per essere ancora più vicini?

Capelli verdi, volto bianco, occhi scavati e il caratteristico rossetto rosso a creare un ghigno. John Wall e Bradley Beal hanno curiosamente deciso entrambi di vestirsi da Joker a una festa di Halloween a Washington, seppur in due versioni leggermente diverse. Quella di Beal è più "classica", con un cappotto viola aperto e le scritte sul petto; quella di Wall invece è da infermiera, come nell'iconica scena del Joker interpretato da Heath Ledger in "Batman - Il cavaliere oscuro" del 2008. Entrambi comunque hanno utilizzato lo stesso travestimento: una svista oppure una scelta condivisa per due giocatori che, dopo gli screzi a inizio carriera, ora sembrano inseparabili? La giornalista del Washington Post Candace Buckner, che segue gli Wizards quotidianamente, li ha definiti su Twitter "davvero come una vecchia coppia sposata...".