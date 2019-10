Leclerc, da F1 a NBA: foto con Belinelli prima di San Antonio-Portland

Dopo il Gran Premio del Messico, la Formula 1 torna subito in pista nel weekend a Austin, Texas. Per questo i piloti si sono spostati direttamente negli Stati Uniti, ma in attesa che comincino le attività in pista, Charles Leclerc ne ha approfittato per andare a vedere la NBA per una sera. San Antonio e Austin distano poco più di cento chilometri, e gli Spurs nella serata di ieri sono stati impegnati all’AT&T Center contro i Portland Trail Blazers. Gara a cui ha assistito anche il pilota della Ferrari, che nel pre-partita ha scambiato quattro chiacchiere in italiano e ha scattato una foto ricordo con Marco Belinelli — come immortalato anche dagli account social della franchigia texana. Un incontro a cui ha contribuito anche Sky Sport mettendo in contatto i due campioni prima della partita.