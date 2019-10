NBA, Kevin Durant pensa all'Europa: "Mi piacerebbe chiudere la carriera al Barcellona"

La stella dei Brooklyn Nets, ora fuori per infortunio, in una web series americana ha confidato allo spagnolo Serge Ibaka che gli piacerebbe chiudere la carriera giocando in Eurolega con la squadra catalana

Una grande suggestione per tutto il basket europeo, e un sogno per i tifosi del Barcellona. Kevin Durant, superstar Nba attualmente ai Brooklyn Nets, ha infatti dichiarato che gli piacerebbe chiudere la carriera giocando con la squadra catalana. La dichiarazione è arrivata all’interno delle web series americana How hungry are you?, prodotta da Bletcher report, nella quale il centro spagnolo dei Toronto Raptors Serge Ibaka ha intervistato Durant in modo informale chiacchierando in una cucina.

“Vorrei giocare il mio ultimo anno all’estero” – ha detto il due volte campione Nba con gli Warriors, ora fermo per l’infortunio al tendine d’achille. “L’Eurolega è la seconda migliore lega al mondo – ha spiegato Durant – giocarci sarebbe divertente. Ma è soltanto un’idea, non so se riuscirò a realizzarla. Sono certo però che sarebbe una bella esperienza”. Il Barcellona, partito fortissimo quest’anno in Eurolega, proprio grazie a un ex NBA come Nikola Mirotic, ha subito ripreso la notizia pubblicandola sul proprio sito. E lo stesso Mirotic si è rivolto a Durant su twitter: “E’ una folle idea solo fino a quando non la realizzi!”, ha scritto. Resta tempo per scoprire se il sogno di vedere Durant in Europa con la maglia blaugrana si realizzerà o meno. Il 31enne, due volte oro olimpico con la nazionale americana, ha ancora vari anni in NBA davanti a lui, nonostante il brutto infortunio al tendine d’achille subito negli scorsi playoff, che dovrebbe tenerlo fuori per tutta questa stagione con Brooklyn. Ma la suggestione resta.