Uno, due, tre, quattro. Sarebbero potute essere le partite saltate in questo avvio da Jimmy Butler e invece sono diventati i canestri in fila in avvio con cui il nuovo n°22 di Miami ha inaugurato nel migliore dei modi la sua nuova esperienza nella Lega. Scatenato dal palleggio, divertito e coinvolto in una squadra giovane, di talento e di prospettiva nella Eastern Conference. “Vincere in casa, di fronte ai nostri tifosi all’esordio, è una sensazione particolare. Diversa dalle altre”, conferma al termine di una settimana piena zeppa di prime volte. Butler infatti è diventato papà della piccola Rylee a poche ore dalla prima palla a due della stagione: una lieta notizia che lo ha tenuto lontano dal parquet per qualche giorno, ma che non lo ha distratto dagli obiettivi che in questa stagione gli Heat vogliono provare a perseguire. Alla sirena finale sono 21 punti, con 5/11 dal campo, 10/15 a cronometro fermo, a coronare il miglior debutto della sua carriera a livello NBA (con Chicago, Minnesota e Philadelphia aveva sempre fatto peggio, fermandosi al massimo a 14 in maglia Sixers la scorsa regular season). Un assaggio di quello che potrebbe essere il suo impatto, rappresentato in maniera evidente dalla giocata dal palleggio fatta contro il povero Tyrone Wallace: il giocatore degli Hawks ha cercato di fermare Butler in penetrazione, ma sul cambio di direzione ha perso rovinosamente l’equilibrio – regalando così al nuovo arrivato il primo highlights della sua nuova esperienza a Miami.