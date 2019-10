4/9 ©Getty

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 112-97 | Debutto vincente per Jimmy Butler con i suoi Miami Heat, dopo l’esordio rimandato per la nascita della figlia Rylee. L’ex Philadelphia ha mandato a segno i suoi primi quattro tiri con la nuova maglia, chiudendo poi con 5/11 dal campo e 10/15 dalla lunetta per 21 punti complessivi in una partita mai in discussione dalla metà del secondo quarto in poi contro gli Atlanta Hawks.

