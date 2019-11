4/10 ©Getty

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 122-107 | Prima vittoria stagionale per New Orleans, che controlla negli ultimi tre quarti il match e batte Denver. Zion Williamson in panchina incita i compagni, mentre in campo è il duo Okafor-Ingram a dettar legge: il primo ne segna 26, a cui si aggiungono i 25 dell'ex-Lakers che da quando è arrivato a New Orleans ha sempre realizzato almeno 22 punti nelle sue prime cinque gare

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA