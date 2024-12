"I Phoenix Suns sono un'altra squadra che l'agente di Jimmy Butler, Bernie Lee, ha indicato in ambienti della lega come una destinazione per la quale il sei volte All-Star sarebbe disponibile, nel momento in cui Miami ascolti offerte di trade", Questa la 'breaking news' data da Shams Charania su 'X' relativa alla stella di Miami. Lo stesso giornalista di ESPN aveva precedentemente scritto che Dallas, Houston e Golden State sarebbero destinazioni gradite a Butler. Dopo la diffusione di questi rumors è però arrivata la risposta dura - abbastanza inusuale nel mondo NBA - dell'agente del giocatore. Lee ha scritto - sempre sui social - rivolgendosi direttamente a Charania: "Ascolta, ieri ti ho lasciato fare perché ero occupato, ma se non smetti di mettere il mio nome sulle tue str...ate completamente inventate, perché sai che normalmente non meriti il ​​mio tempo per smentirle non so cosa farò... Diavolo, è tutto inventato. Non aiuterebbe me o il mio assistito fare nulla di quello che ha scritto il cosidetto 'giornalista'. Shams, questa è la tua occasione per dire 'Ho sbagliato, ho fatto scrivere i miei tweet a Chat GPT". Ora vedremo se arriverà una replica di Charania, e, soprattutto, se Butler lascerà Miami e per quale destinazione.