Negli ultimi tre minuti della gara contro Houston gli Warriors subiscono un parziale di 7-0 culminato con i due liberi di Jalen Green che danno la vittoria ai Rockets ed eliminano Golden State dalla Emirates NBA Cup. A Steve Kerr, però, non va giù quell’ultima chiamata che porta in lunetta Green, e in conferenza stampa il coach ha usato parole durissime nei confronti degli arbitri della partita

A 3 minuti dalla fine del quarto di finale di Emirates NBA Cup con Houston, gli Warriors avevano un vantaggio di 6 punti, risultato sudatissimo dopo una gara sempre in equilibrio. Da lì in poi, però, Golden Statenon è più stata in grado di segnare e il parziale di 7-0 ha lanciato i Rockets verso la vittoria e quindi verso Las Vegas, dove i ragazzi di Ime Udoka giocheranno le Final Four. A sigillare quel parziale con i due liberi del pareggio e quindi del sorpasso decisivo sul 91-90 è stato Jalen Green, andato in lunetta dopo aver subito un fallo da Jonathan Kuminga mentre i due battagliavano per avere il possesso della palla avvinghiati sul parquet. E quel fischio, alla fine decisivo, non è affatto andato già a coach Steve Kerr, che nel dopo partita ha usato parole pesanti riguardo alla decisione presa dagli arbitri e più in generale a proposito dell’arbitraggio che i suoi avrebbero subito.