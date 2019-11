NBA, brutto colpo per Philadelphia: infortunio alla spalla per Ben Simmons

Nel corso della sfida agli Utah Jazz l’australiano dei Philadelphia 76ers si è infortunato alla spalla destra dopo un contatto in post basso, uscendo nel primo tempo senza più rientrare in campo. Per lui una distorsione a un’articolazione che viene definita come “minore”: non dovrebbe essere grave

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno in campo di Joel Embiid che i Philadelphia 76ers devono subito fare a meno di un’altra stella. Contro gli Utah Jazz Ben Simmons si è infatti procurato un infortunio alla spalla destra dopo un contatto in post basso contro Royce O’Neale, tenendosi immediatamente la parte colpita e uscendo dal campo poco dopo, senza più tornare sul parquet nel secondo tempo. Secondo quanto riferito da diversi media, si tratta di una distorsione all'articolazione acromioclavicolare, quella che consente lo scivolamento della clavicola e la rotazione della scapola. L’infortunio è stato comunque definito come “minore” e non riguarda il braccio con cui Simmons tira, ma per precauzione l’australiano si sottoporrà a una risonanza magnetica a Denver, dove i Sixers affronteranno i Nuggets nella notte tra venerdì e sabato. Simmons — che in questa stagione sta viaggiando a 15 punti, 6.2 rimbalzi e 7.7 assist — potrebbe non essere della sfida, ma non dovrebbe trattarsi di un infortunio lungo secondo quelle che sono le prime informazioni a riguardo.