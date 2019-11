9/22 ©Getty

Ai Magic, in back-to-back arrivando da Oklahoma City, non sono serviti i 23 di Aaron Gordon, la doppia doppia da 19+11 di Nikola Vucevic e una linea statistica assurda di Jonathan Isaac (13 punti, 10 rimbalzi, 5 assist, 4 recuperi e 6 stoppate) per vincere la prima gara in trasferta. Il problema, come sempre, è il tiro: anche stanotte la squadra di coach Clifford (alla 500^ panchina in carriera) ha tirato con il 25% dall’arco (6/24), confermandosi come la penultima squadra per percentuale nel tiro pesante