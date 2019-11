NBA, risultati della notte: James Harden ne mette altri 49, Belinelli e Melli ancora ko

James Harden rifila 49 punti ai Minnesota Timberwolves, trascinando Houston priva di diversi titolari alla settima vittoria consecutiva. Quinta sconfitta in fila per San Antonio in casa con Portland (zero punti per Belinelli), così come New Orleans cade a Miami nonostante i 10 di Melli. Doncic e Antetokounmpo trascinano Dallas e Milwaukee al successo, Devonte’ Graham firma il canestro della vittoria di Charlotte al Madison Square Garden. Trionfale la prima di Paul George in casa coi Clippers. Di seguito tutto il racconto e gli highlights delle partite della notte