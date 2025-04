In gara-1, persa tra le mura amiche della Crypto.com Arena, i Lakers sono stati sopraffatti dall’energia di Minnesota. In vista dei gara-2, in programma questa notte sempre a Los Angeles, coach JJ Redick si è però detto sicuro che i suoi ragazzi, reduci da quello che l’ex giocatore di Clippers e Pelicans ha definito il miglior allenamento degli ultimi mesi, questa volta si faranno trovare pronti

JJ Redick, dopo la netta sconfitta subita da Minnesota in gara-1 sabato notte, non ha cercato scuse e, una volta smaltita la delusione per il risultato, ha ammesso che nella settimana intercorsa tra la fine della regular season e l’inizio dei playoff i Lakers avrebbero forse dovuto fare qualche allenamento in più. Problema, quello della scarsa preparazione ad affrontare gli avversari, che secondo Redick la squadra non si potrà permettere nel secondo episodio della serie, in programma questa notte sempre a Los Angeles. Problema che, sempre secondo Redick, non si ripresenterà in gara-2 perché la squadra nella giornata di ieri avrebbe effettuato “Il miglior allenamento degli ultimi mesi”, premessa necessaria ad affrontare i Timberwolves con tutt’altro piglio.