Le (poche) speranze dei tifosi di Duke di rivedere la loro stella anche la prossima stagione, per inseguire quel titolo svanito quest'anno nella semifinale persa contro Houston, sono state definitivamente azzerate dall'annuncio pubblicato sui suoi canali social. E ora Cooper Flagg - dopo essere stato il giocatore dell'anno in NCAA - è il favorito di tutti per sbarcare in NBA da numero 1 al Draft

La decisione era nell'aria, per alcuni addirittura scontata: Cooper Flagg ha sciolto ogni (residuo) dubbio annunciando la volontà di far parte del prossimo Draft NBA, abbandonando così Duke dopo un solo anno a Durham. "Un anno incredibile, probabilmente il più bello della mia vita", lo ha definito, ricordando come "Duke per me è sempre stato un sogno": ma la NBA chiama, la prima scelta assoluta al prossimo Draft è quasi scontata e allora - pur senza vincere il titolo NCAA (i Blue Devils sono caduti in semifinale contro Houston) - Flagg è pronto a diventare un giocatore professionista. "Mi sento molto fortunato per tutte le opportunità che ho avuto", ha dichiarato nel suo messaggio rivolto a "tifosi, compagni e tutti i 'fratelli' incontrati in questo bellissimo viaggio". Le sue statistiche con i Blue Devils - 19.2 punti, 7.5 rimbalzi e 4.2 assist a partita, in una stagione da 35 vittorie e 4 sole sconfitte - ne fanno con quasi assoluta certezza il primo nome che sarà chiamato da Adam Silver la sera del Draft: l'unica stagione di college della sua carriera lo ha visto assoluto dominatore, come testimoniato dalla vittoria di tutti i premi assegnati al miglior giocatore dell'anno, compreso il prestigioso Wooden Award. E ora, prossima fermata, la NBA.