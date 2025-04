Solo pochi giorni fa Nico Harrison era tornato a parlare con i media a due mesi abbondanti dalla clamorosa trade che lo scorso febbraio aveva portato Luka Doncic da Dallas ai Lakers e nella giornata di ieri il General Manager dei Mavs si è confrontato di nuovo con i cronisti in quella che è la tradizionale conferenza stampa di fine stagione . Una stagione che per la squadra allenata da Jason Kidd si è chiusa con la sconfitta al play-in per mano di Sacramento , un passo falso che ha messo fine a mesi complicatissimi sotto tutti i fronti. Complicazioni che sono nate proprio con la trade che ha riguardato Doncic e che sono costate a Harrison le furiose contestazioni dei tifosi dei Mavs . Tifosi che, stando a quanto dichiarato ieri dal diretto interessato, non era noto fossero così legati alla stella della squadra. “ Non sapevo che Luka fosse così importante per i nostri tifosi ” ha dichiarato Harrison , passando poi alla difesa a oltranza della sua scelta.

Harrison in difesa

“Se non fosse stato per i tantissimi infortuni patiti, sono sicuro che avremmo avuto già in questa stagione una squadra da titolo” ha confermato Harrison durante la conferenza stampa, “e questo avrebbecalmato un po’ l’ambiente, ma purtroppo non è stato possibile”. Il General Manager di Dallas, poi, dopo essersi detto molto ottimista a proposito della possibilità di scegliere bene al Draft (dove al momento i Mavs avrebbero la 11^ scelta), ha voluto rincarare la dose affermando che “Davvero, si tratta solo di restare sani: con il ritorno di Kyrie [Irving] l’anno prossimo ce la giocheremo per il titolo”. Secondo Harrison, poi, "Chi non considerà Anthony Davis un All-NBA e uno dei migliori difensori in circolazione non può apprezzare la trade". Infine Harrison è tornato sul suo rapporto personale con Doncic e ha replicato alle parole dello sloveno, che recentemente aveva definito tutta la questione del suo addio a Dallas come una vicenda triste: “La penso allo stesso modo, non ho mai parlato male di Luka e come lui sono pronto a guardare avanti e alla squadra che abbiamo costruito qui”.