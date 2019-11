NBA, Nicolò Melli e lo scotto del rookie: Nunn e Chriss gli schiacciano in testa

Nicolò Melli non è tipo da “scansarsi” se vede arrivare un avversario lanciato al ferro, come tanti giocatori timorosi, magari, di una brutta figura. È un lungo, ha centimetri ed è sempre pronto a metterli a disposizione della sua squadra. Spesso l’ultimo baluardo tra l’attaccante avversario e il proprio canestro. A volte va bene (due stoppate messe a segno, dal suo arrivo nella lega), a volte un po’ meno (due schiacciate prese in testa). Soltanto che quando va male, ci si ritrova immediatamente su tutti gli highlights, purtroppo dalla parte sbagliata. È successo la prima volta a Miami, quando a sfidarlo al ferro è stato il rookie da Chicago Kendrick Nunn, ed è risuccesso nella partita successiva contro Golden State, dove a posterizzare l’azzurro ci ha pensato uno dei migliori atleti di tutta la NBA, Marquese Chriss. L’attacco, in questo caso, ha avuto la meglio sulla difesa, ma Nicolò Melli non cambierà per questo sicuramente atteggiamento: il suo corpo – e i suoi centimetri – sono a disposizione della causa dei Pelicans. Così come le sue mani, sopraffine, con cui ha segnato 25 punti nelle ultime due gare.