Per Cleveland, che solo pochi giorni fa aveva dato filo da torcere ai Sixers in Pennsylvania, è la terza sconfitta consecutiva: con questa partita aprono anche un periodo intensissimo da cinque gare in sette giorni. I 17 punti di Collin Sexton (curiosamente a +5 di plus-minus in una sconfitta di 19) e i 12 di Kevin Love (caduto male nel primo quarto temendo un infortunio grave al ginocchio, ma rialzatosi senza conseguenze) non servono a nulla in una partita in cui la difesa dei Sixers li ha tenuti sotto il 38% al tiro